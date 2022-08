Een concurrent minder voor Remco Evenepoel in de Vuelta: Simon Yates test positief op corona

Remco Evenepoel zag een van zijn concurrenten voor het eindklassement naar huis gaan. Simon Yates vertoonde afgelopen nacht milde symptonen en testte de volgende ochtend positief op corona. Hij verliet in de aanloop naar de 11e rit de Vuelta. Simon Yates stond 5e in het klassement op 4'50" van Evenepoel.

Simon Yates withdraws from La Vuelta a España after testing positive for COVID-19 ahead of stage 11.https://t.co/AlDD1idKM2