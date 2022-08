Ook Pavel Sivakov verlaat de Vuelta

Het blijft maar opgaves regenen in de Vuelta. Eerder deze voormiddag moest Simon Yates opgeven. INEOS Grenadiers meldde dat ook een renner van hen moest opgeven.

Pavel Sivakov testte positief op corona en startte niet meer in de 11e rit. Sivakov stond 9e in het algemeen klassement. Hij stond op 7'06" van Remco Evenepoel.

This morning @PavelSivakov has returned a positive lateral flow and will not take to the start of stage 11 of the Vuelta a España in line with team and UCI protocols. pic.twitter.com/AW33PdF6MD