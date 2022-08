Patrick Lefevere over Evenepoel in de Vuelta: "Beter dan gehoopt, maar we blijven kalm"

Geen lyrische Patrick Lefevere dinsdag in de Vuelta, maar wel een goed analyserende CEO van QuickStep-Alpha Vinyl.

De ritzege, daar ging het om voor Lefevere en die is binnen. “Over de tijdrit moeten we niet discussiëren. Dat was magistraal. Nog beter dan we vooraf verwacht hadden”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Het klassement is echter een ander paar mouwen voor de grote baas van QuickStep-Alpha Vinyl. “Zeker niet lyrisch. De Vuelta duurt echt nog zeer lang. Er kan nog van alles gebeuren. We hebben al een van onze doelen bereikt: ritwinst. We rijden ook al langer in de leiderstrui dan gehoopt, maar we blijven kalm.”

Lefevere ziet nog veel gevaarlijke mannen in de top tien. “Remco kan zijn dichtste concurrenten misschien zelf controleren, maar hij zal ook niet achter alles kunnen springen. We zullen de komende dagen moeten hopen dat de ploeg zeer goed is. De meesten van zijn ploegmaten hebben het in de tijdrit bewust rustig aan gedaan, dat scheelt al.”