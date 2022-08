Remco Evenepoel wil een statement tegenover de Vuelta maken na de positieve gevallen van Simon Yates en Pavel Sivakov

De opgaves van Simon Yates en Pavel Sivakov hebben in de Vuelta voor beroering gezorgd. Leider Remco Evenepoel roept op om actie te ondernemen.

Met Simon Yates (5e) en Pavel Sivakov (9e) zag Remco Evenepoel 2 renners uit de top 10 wegvallen. "Dat was toch even schrijkken", reageerde Evenepoel voor de camera van Het Laatste Nieuws. "Ze waren toch goed bezig."

Evenepoel vraagt daarom ook extra maatregelen: "De aankomstzone na de tijdrit was een nachtmerrie. Er was veel te veel volk en niemand droeg een mondmasker. Ik zou liever hebben dat er nauwelijks mensen zijn. Ook kan je alles in de laatste 5 km afzetten."

Ook had Evenepoel het nog kort over de avond voordien. "We hebben de ritzege een klein beetje gevierd. Iedereen behalve mezelf dronken een glaasje champagne. De sfeer zat goed en ik denk dat die ritzege de hele ploeg een grote morele boost heeft gegeven. We hopen dit niveau gewoon vast te houden", besloot hij.