Trainer van Remco Evenepoel maakt inschatting van rest van Vuelta

Bij QuickStep-Alpha Vinyl staat alles in het teken van de eindwinst van Remco Evenepoel in de Vuelta.

Coach Koen Pelgrim analyseerde de rest van het traject dat richting Madrid nog afgewerkt moet worden. “Vier of zes zware etappes. De optimist in mij houdt het bij vier”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

“Je hebt de etappe van vandaag met een lange, maar niet zo steile klim. Dan heb je het weekend met twee aankomsten bergop. In week drie heb je in het begin nog twee aankomsten bergop, op woensdag en donderdag, en vervolgens de zaterdagetappe in de buurt van Madrid met de laatste finish bergop, maar dan gaat het wel de hele dag op en af.”

“Mogelijk is dit nog een gevaarlijke rit, die twee andere etappes beschouw ik als iets minder gevaarlijk. Op die manier kom ik aan vier zware uitdagingen waar je verschillen zal zien, maar je kan er dus ook zes tellen.”