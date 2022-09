Valpartij voor Remco Evenepoel in Vuelta

De twaalfde etappe van de Vuelta is in volle gang. Pech onderweg voor Remco Evenepoel echter.

Op 45 kilometer staat Remco Evenepoel plots aan de kant. In de herhaling is te zien dat hij in een bocht in een afdaling tegen het asfalt gaat.

De schade lijkt al bij al mee te vallen, maar toch verloor hij eventjes tijd. Met behulp van Ilan Van Wilder vond hij echter weer aansluiting bij het peloton.

Dat was ook te danken aan het peloton dat op de rode leiderstrui wachtte. Volgens de eerste reacties werd Evenepoel gehinderd door een motard.