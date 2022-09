Italiaan mag niet naar WK van UAE Team Emirates

Diego Ulissi zal geen deel uitmaken van de Italiaanse selectie op het WK wielrennen. Zijn ploeg wil hem liever inzetten in andere wedstrijden.

Het was teammanager Mauro Gianetti die het nieuws bekend maakte. "Ulissi was nog geen zekerheid voor de selectie dus hebben we bondscoach Daniele Bennati verzocht om hem niet mee te nemen als er nog twijfel is. We zijn door het WK al veel renners drie weken lang kwijt in die periode. Uiteindelijk rijdt Ulissi in onze dienst", zegt Gianetti aan La Gazetta dello Sport.

Ulissi was al zeven keer aanwezig op een WK aanwezig en werd vorig jaar 24e op het WK in Leuven. Ulissi won onlangs nog een rit in de Ronde van de Limousin.