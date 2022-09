Juan Ayuso (5e) heeft corona, maar mag nog doorrijden in de Vuelta

Momenteel staat Juan Ayuso 5e in het algemeen klassement van de Vuelta. Hij testte voor de start van de 13e rit positief op corona.

Toch mag Ayuso in de Vuelta blijven. Hij is asymptomatisch en bij de test bleek dat hij er een lage virale waarde is. Dat wil zeggen dat de kans klein is dat hij iemand anders kan besmetten. Samen met de de medische cel van de Vuelta en de UCI nam Team UAE Emirates de beslissing om Ayuso verder in de Vuelta te laten rijden.

De ploeg liet ook nog weten dat ze de situatie van Ayuso kort zullen opvolgen.

He is asymptomatic and analysing his PCR found he had a very low risk of infectivity, similar to cases such as we saw at this years Tour de France.



We have made the decision in consultation with medical representatives from the race organisation and the UCI.