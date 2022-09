Maxim Van Gils sprint naar een 8e plaats in Montilla: "Ik zat een beetje te ver"

Maxim Van Gils heeft zich in de 13e rit in de sprint gemengd. Hij kwam als 8e over de streep.

Op de hellende aankomst in Montilla mengde Maxim Van Gils zich in de sprint. "Het was een enorme strijd om je te positioneren. In de laatste bochten verloor ik wat posities en zat ik wat te ver", liet hij via zijn ploeg weten.

Ondanks die verre positie sprintte Van Gils nog naar een 8e plaats: "In de laatste 200 meter had ik nog wat snelheid in de benen en kon ik nog enkele posities opschuiven. Die 8e plaats is een mooie plaats, maar ik ben hier voor meer. Dus de komende dagen ga je mij nog zien."

Naast Van Gils probeerde ook Cedric Buellens zich te mengen in de spurt. Hij finishte uiteindelijk op plaats 21.