Ook de overgrootvader van Remco Evenepoel was een wielerkampioen

Remco Evenepoel is een wielerfenomeen, en dat heeft hij niet van vreemden. Ook zijn overgrootvader was namelijk ook uitstekend renner.

Dat zijn vader Patrick ook renner was geweest is al langer geweten maar ook langs de kant van zijn moeder heeft Evenepoel de juiste genen mee gekregen.

Frans Van Eeckhout, de overgrootvader van Remco Evenepoel, behaalde ooit drie Belgische titels op de piste op het einde van Wereldoorlog II, in 1944 en 1945. Op de piste heeft Van Eeckhout nog legendes zoals Rik Van Steenbergen (drie maal wereldkampioen op de weg) en Jef Scherens geklopt (zeven keer wereldkampioen op de piste).

En ook de grootvader van Evenepoel, Eduard Van Eeckhout heeft een gemeenschappelijk verleden met zijn kleinkind Remco. In zijn jeugd speelde Eduard nog bij Anderlecht, maar kon door een blessure aan zijn voet niet doorbreken. "Uren heb ik hier balletjes met Remco getrapt toen hij klein was", zegt Eduard Van Eeckhout aan HLN.

Zijn grootouders waren erbij toen Remco zijn overwinning in de tijdrit pakte maar hebben hem amper gezien of gesproken. En ze hebben er alle vertrouwen in dat Remco de eindzege meeneemt naar België: "Die winnaarsmentaliteit zit in zijn genen".