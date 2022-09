Remco Evenepoel kan op het einde van de Vuelta Eddy Merckx en Rik Van Looy overtreffen

Remco Evenepoel kan op het einde van de Vuelta Eddy Merckx en Rik Van Looy overtroffen hebben. Daarvoor moet hij de rode leiderstrui nog enkele dagen behouden.

In de 6e rit veroverde Remco Evenepoel in de Vuelta de rode leiderstrui. 6 ritten later heeft hij die trui nog steeds in het bezit en zit hij al aan 7 stuks.

Daarmee doet Evenepoel even goed als Ferdinand Bracke en staat hij op een 6e plaats in de ranking van Belgen in de leiderstrui van de Vuelta. In principe zal Evenepoel na rit 13 Bracke achter zich gelaten hebben.

De volgende in de rij is Ferdi Van Den Haute. Hij heeft 10 stuks. Evenepoel kan hem zondag op de Sierra Nevada al bijbenen. Als Evenepoel nog langer de leiderstrui behoudt en doorgaat tot in Madrid, dan komt hij uit op 16 rode truien. Daarmee zal hij Eddy Merckx (11) en Rik Van Looy (13) achter zich laten.

Enkel Freddy Maertens en Gustaaf Deloor zullen dan nog boven hem staan. Maertens heeft er 20. Gustaaf Deloor heeft er 32 en won de 1e 2 edities van de Vuelta.