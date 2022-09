Remco Evenepoel over de positieve Juan Ayuso: "Ik ga ver van hem blijven"

In de Vuelta is er sinds rit 12 heel wat gebeurd. Remco Evenepoel viel en Juan Ayuso testte positief op corona. Die laatste zit wel nog altijd in de Vuelta.

"Ik vind het riskant dat Juan Ayuso in de Vuelta blijft", vertelde Remco Evenepoel voor de start van rit 13 aan Het Laatste Nieuws. "Ik ga aan de start goed ver van hem wegblijven." Na zijn val rijdt Evenepoel met een grote pleister op zijn been: "Die werkt niet echt tegen. De wonde is niet op een plaats die ik constant moet bewegen zoals een knie of zo. Ook heb ik nog Compeed op mijn hand, maar die wonde zal morgen al terug weg zijn. Hopelijk kan ik morgen weer zonder handschoenen rijden." Evenepoel had ook een goede nachtrust achter de rug. "Ik slaap altijd op mijn buik", vertelde hij aan Sporza. "Dus ik moest geen kant kiezen."