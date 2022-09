Soler voor vierde keer in top vijf: "Carapaz was gewoon te sterk"

Marc Soler was voor de derde keer mee met een vlucht die tot het einde droeg. Dit keer werd hij derde.

Marc Soler was in de vierde rit naar Bilbao de sterkste van de kopgroep en in de achtste rit naar Colláu Fancuaya was enkel Jay Vine te sterk voor de Catalaan.

Op weg naar Peñas Blancas zat Soler opnieuw in de goede vlucht maar dit keer waren Kelderman en vooral Carapaz te sterk. "Ik ben telurgesteld dat ik niet opnieuw kon winnen, maar Carapaz was gewoon te sterk. Wel ben ik blij met mijn huidige vorm".

UAE Team Emirates heeft met Ayuso, Almeida en Polanc drie renners in de top tien van het klassement: "We hebben hier een heel goed team dat ook interesse heeft in het klassement via Ayuso en Almeida, dus we kijken uit naar het volgende deel van de Vuelta".