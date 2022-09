Vervaeke en Van Wilder beleven moeilijke dag: "We kregen nul hulp"

Ilan Van Wilder en Louis Vervaeke stonden Remco Evenepoel bij tot op de slotklim naar Peñas Blancas.

Louis Vervaeke verzeilde per ongelijk in de vlucht van de dag. Hij reed een gat dicht op ploegmaat Cavagna en zag plots dat er hem niemand gevolgd was. Toen hij wachtte het peleton was Evenepoel net gevallen.

"Het was wachten, wachten, wachten. We wisten heel goed hoeveel voorsprong we die groep mochten geven. Einde goed, alles goed. Mijn gemiddeld vermogen was door die aanval wel groter dan anders, maar daarom ben ik ook rustig naar de top gebold", zei Vervaeke aan Het Nieuwsblad.

Ilan Van Wilder bleef in het peleton bij Remco Evenepoel. "Het was in het algemeen een moeilijke dag voor ons. Er reed zo’n grote groep weg en we kregen in het peloton nul hulp van de anderen. Het was niet gemakkelijk. We moeten elke dag die start controleren".

"En dan ging Remco nog onderuit. Hij kwam naar mij, waardoor ik moest uitwijken en tegen de vangrail reed. Dan moesten we terugkomen. Het was wel sportief dat het peloton wachtte op de leider", besloot Van Wilder.