Van Wilder relativeert tijdsverlies Evenepoel: "We rijden onze eigen koers"

Ilan Van Wilder bleef in rit 14 het langst bij Remco Evenepoel en panikeert nog niet nadat zijn kopman bijna een minuut verloor op Roglič.

Ilan Van Wilder relativeerde na de finish het tijdsverlies van zijn kopman Remco Evenepoel: "Een slechte dag kan gebeuren, dat is geen probleem. Roglič verloor tijd op andere dagen", zei Van Wilder bij Eurosport.

"Remco ging op zijn eigen tempo naar boven en verloor een beetje tijd. Het waren geen tien minuten ofzo, maar vijftig seconden. Niets om je zorgen over te maken. We proberen iedere dag onze eigen koers te rijden".

"Morgen zien we wel, en daarna is de rustdag. Dan zullen we zien waar we staan. Ik denk echt dat Roglič topbenen had. Normaal gesproken kan Remco het wiel volgen, maar nu wachtte hij af. Dat was misschien een teken dat hij iets minder goed was"

Van Wilder sloot strijdvaardig af: "Roglič heeft misschien een klap uitgedeeld, maar wij staan aan de leiding".