Joao Almeida kent nog eens een goede dag in de Vuelta, Juan Ayuso kent pech op de slotklim

Joao Almeida heeft nog eens een goede dag gekend in de Vuelta. Hij kon wegrijden van Remco Evenpoel en schoof op in het klassement. Juan Ayuso kende pech op de slotklim.

Het was nog niet de Vuelta van Joao Almeida. Bij een versnelling van de topper kon hij nog geen enkele keer volgen. Toch stond hij na 13 ritten 8e in het klassement.

Op de slotklim naar Sierra de La Pandera kon hij tijd goedmaken op leider Remco Evenepoel. Ook schoof hij op naar plaats 7 in het klassement. "Ik had goede benen en kon voor een goed resultaat zorgen", zei Almeida. "De volgende rit wordt een sleuteletappe, maar ik heb dit jaar al veel getraind op de Sierra Nevada. Dus ik ken de wegen daar goed en weet hoe zwaar ze zijn."

Minder goed nieuws bij Team UAE Emirates was er voor Juan Ayuso. Hij kreeg op de slotklim af te rekenen met een lekke band. Toch kon hij de schade nog beperken en hij reed samen met Evenepoel over de streep. Zo kon Ayuso zijn 5e plaats in het klassement behouden.