Mathieu van der Poel plant 10 tot 15 crossen en blikt vooruit op het WK: "Het wordt het randje"

Mathieu van der Poel was te gast in The Paddock, een F1-podcast van Play Sports. Daarin ging het ook over het komende veldritseizoen en het WK.

In de Tour was Mathieu van der Poel niet in vorm en hij gaf op. Sindsdien heeft hij er alles aan gedaan om in vorm te geraken voor het WK. Dat vertelde hij in The Paddock. "Sindsdien heb ik geen wedstrijden meer gereden die van het niveau van het WK zijn. Het is dus moeilijk om in te schatten, maar ik zou niet gaan, moest ik het gevoel hebben dat ik niet in vorm ben." Van der Poel koos niet voor de Vuelta en de Canadese koersen.

"Het parcours wordt wel lastig. Die is op het randje. Het lijkt wat op de Amstel Gold Race. Daar moet ik ook 100% zijn om te kunnen winnen", ging van der Poel verder.

Na het WK zijn er nog enkele koersen op de weg, maar van der Poel weet nog niet goed wat hij zal doen. "Ik zal sowieso crossen", zei hij. "Ik weet nog niet precies waar en wanneer, maar ik plan net zoals afgelopen seizoen 10 tot 15 crossen."