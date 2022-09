Wie kan Jay Vine nog bedreigen in het bergklassement in de slotweek van de Vuelta?

In het bergklassement van de Vuelta ligt de strijd nog open. Wie kan Jay Vine nog bedreigen in de slotweek?

Jay Vine mag al sinds rit 8 de bolletjestrui dragen in de Vuelta. Na zijn twee ritoverwinningen en een vierde plaats op de Sierra Nevada staat Vine stevig aan de leiding in het bergklassement.

Op dit moment heeft Vine 59 punten verzameld. Dat zijn er 29 meer dan zijn eerste achtervolger Richard Carapaz. Ook Thymen Arensman staat nu in de top drie na zijn overwinning op de Sierra Nevada met 22 punten. Jimmy Janssens staat nog altijd mooi op een 7e plaats met 17 punten.

In de slotweek van de Vuelta zijn nog maximaal 78 punten te verdienen. Renners die nog een doel willen maken van de bergtrui zullen wel hun best moeten doen want er staan enkel nog bergen van 1e, 2e en 3e categorie op het programma en het maximale aantal punten daarboven bedraagt respectievelijk 10, 5 en 3 punten. De cols buiten categorie van 20 punten liggen al achter ons.

Maar wie het toch nog wil wagen zal vooral ritten 18 en 20 moeten sprokkelen. In die twee ritten zijn respectievelijk 25 en 38 punten te verdienen. Het zou dus wel eens kunnen dat het op de allerlaatste aankomt wie de trui met blauwe bollen naar huis meeneemt.