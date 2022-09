🎥 Primoz Roglic hard onderuit in de rechte lijn: "Hij reed tegen mij"

Primoz Roglic maakte een zware val in de laatste honderd meter van de zestiende etappe van de Vuelta.

De zestiende etappe van de Vuelta draaide uit op pure chaos. Op 2,5 kilometer van het einde zette Primoz Roglic aan. Remco Evenepoel wou achter hem aan gaan, maar reed lek. Maar het ergste moest nog komen. In de laatste rechte lijn maakte Roglic een zeer zware val.

De Sloveen krabbelde recht, maar kwam zeer gehavend over de finish. Hij wint wellicht acht seconden op Evenepoel, maar van deze verwondingen zal hij de komende dagen zeker last voelen.

Voor hetzelfde geld betekent deze valpartij het einde van de kansen van Roglic om deze Vuelta alsnog op zijn naam te schrijven.

Fred Wright zat samen met Roglic in het kopgroepje van vijf. “Ik werd een beetje geblokkeerd door Primoz in de sprint maar had toch niet kunnen winnen”, vertelt hij achteraf.

“Ik weet niet wat er precies gebeurde. Hij zat achter mij en ik zette net aan om te sprinten. Maar hij reed tegen mij. Hij had heel de tijd aan de leiding gereden en probeerde wellicht in het zog te blijven voor de sprint. Jammer voor hem want hij was echt sterk. Het is een race-incident”