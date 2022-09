Lefevere trekt zondag sowieso naar Madrid en waarschuwt voor slotweek: "Zwaarder dan iedereen denkt"

Patrick Lefevere kan weer een trip inplannen. Bestemming: Madrid. Na nog een zware slotweek hopen ze daar met Evenepoel een eindzege in de Vuelta te kunnen vieren.

Patrick Lefevere wil in HLN het vel van de beer zeker nog niet verkopen. "Aan diegenen die denken dat het al gebeurd is: ik kan ze geruststellen, het is ver van gebeurd. De laatste week is veel zwaarder dan iedereen denkt. Er zijn drie lastige ritten, zaterdag is de lastigste. Het zou niet de eerste keer zijn dat iemand de Vuelta op zijn kop zet op de voorlaatste dag."

In 2015 tuimelde Tom Dumoulin op de voorlaatste plek zelfs nog van de eerste naar de zesde plaats. "Dumoulin is de enige niet, maar wel een goed voorbeeld. We houden de voeten op de grond en sparen krachten weer we kunnen."

KOERSWIJZE

Wat is de juiste koerswijze om die eindzege over de streep te trekken? "De eeuwige vraag: moet Evenepoel die leider is in het klassement, blijven op kop rijden? Of spelen we het spelletje met Roglič en zeggen we: Mas staat op zoveel minuten, doe maar."

Afwachten wat ze bij Quick-Step beslissen. Al van bij zijn overstap naar de profs heerste er een Evenepoel-hype. Als die de jongste tijd was gaan liggen, zal die weer helemaal losbreken bij eindwinst in de Vuelta. Daar is ook Lefevere zich van bewust. "Ik zou zeggen: allen naar Madrid! Ik was het alvast van plan, of Remco nu de Vuelta wint of niet."