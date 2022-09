🎥 Ex-renner en analist twijfelt aan lekke band, Remco Evenopoel: "Ik ga zoiets niet faken"

Op het einde van de 16e rit reed Remco Evenepoel lek. Een analist en ex-renner stelde zich daar vragen bij.

Het was even spannend op het einde van de 16e rit voor Remco Evenepoel. Hij reed in het slot lek, maar dankzij de regel van pech binnen de laatste 3 km kreeg hij geen extra seconden aangesmeerd.

Toch was niet iedereen overtuigd van die lekke band. Adam Blythe, zelf nog renner geweest en nu analist voor Eurosport, had zijn twijfels over die lekke band. Ik zou echt graag die fiets zien", vertelde hij. "Ik wil weten wat het probleem juist is. Evenepoel was niet gevallen en de beide wielen leken me opgepompt. Ook was er geen probleem met de versnelling. Hiermee insinueer ik niets. Hij zat niet voorin en hij kon toch fietsen. De reden dan? Hij moest daardoor geen inspanning van 4 minuten leveren."

Evenepoel weerlegde die beschuldigingen bij onder meer Het Laatste Nieuws: "In de laatste 3 km zat ik rond positie 20 tot 30, maar toen voelde ik mijn achterwiel wegglijden. Een lekke band dus. Ik ben niet de persoon die gaat faken of valsspelen. Zelf had ik goede benen en wou ik winnen. Ik ben niets aan het verzinnen."

Even later dook er op sociale media een video op. Daarop was duidelijk te zien dat Evenepoel wel degelijk een lekke band had. Ook Blythe kreeg die beelden te zien. "Op die 1e beelden was het mij niet duidelijk, maar nu ik die nieuwe beelden heb gezien, is het mij duidelijk dat Evenepoel lek stond."