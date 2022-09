VOORBESCHOUWING RIT 17: Een venijnige etappe met een aankomst bergop

Na de opgave van Primoz Roglic gaat de Vuelta verder. Rit 17 wordt een rit waarbij het de hele tijd op en af gaat.

Na de start in Aracena volgt ruim 162 km. Het zal al snel bergaf gaan, maar daarna gaat het voortdurend op en af. Er zijn onderweg verschillende beklimmingen, maar geen enkele telt mee voor het bergklassement. Enkel de slotklim naar Monasterio de Tentudia kreeg een categorie mee.

Die Monasterio de Tentudia is een klim van 2e categorie. De klim is 10,3 km lang en gaat gemiddeld 5% omhoog, maar dat is maar schijn. In werkelijkheid bestaat de klim uit 2 trappen. Halfweg is het vlakker en is er zelfs een korte afdaling. In het 1e deel is er een strook tot 10%. In het 2e deel tot 12%.

Parcoursbouwer Fernando Escartin ziet de rit als "een gouden kans" voor de vroege vlucht. Mannen als Jay Vine, Richard Carapaz (die in de vorige rit weer enkele minuten pakte) en Marc Soler zullen wellicht weer in de ontsnapping mee willen. Maar ook Belgen zoals Jan Bakelants, Thomas De Gendt en Xandro Meurisse zullen ook hun zinnen op de rit gezet hebben.

Onder de klassementsrenners moet Remco Evenepoel door de opgave van Primoz Roglic al met een concurrent minder rekening houden. Maar er zijn nog Enric Mas, Juan Ayuso en Carlos Rodriguez. Ook Miguel Angel Lopez was op het einde van de 2e week weer goed op dreef. Ondanks de slotklim op het einde verwacht Escartin kleine verschillen tussen de klassementsrenners.