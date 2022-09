Evenepoel verwacht geen kamikazeaanvallen van Mas: "Movistar heeft UCI-punten nodig"

Remco Evenepoel moest in rit 17 tot twee keer toe antwoorden op aanvallen van Enric Mas en verwacht er nog meer, maar ook geen alles of niets poging.

Op weg naar Monasterio de Tentudía viel Enric Mas tot twee keer aan maar Evenepoel kon die aanvallen gemakkelijk neutraliseren. Ook na de finish deelde Mas nog een prikje uit door te zeggen dat hij wel wat zwakheden had opgemerkt bij Evenepoel.

Evenepoel zelf kon dat niet meteen zeggen over Mas: "Moeilijk om te zeggen of ik zwakheden heb gezien bij Mas. En als ik nu ga zeggen wat ze zijn, gaat er weer iets groot van gemaakt worden. Awel, ik durf niet. Ik ga er niet op antwoorden", zei Evenepoel bij Het Nieuwsblad.

Er komen nog twee zware ritten in de Vuelta, op donderdag en zaterdag. Daar verwacht Evenepoel zich nog aan aanvallen van Mas maar verwacht ook voorzichtigheid bij de Spanjaard: "Ik denk niet dat Mas in deze Vuelta alles of niets zal spelen. Movistar heeft de UCI-punten van zijn tweede plaats ook nodig. Enric zal zich concentreren op het vasthouden van het podium."