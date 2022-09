Remco Evenepoel kan met zijn vreugde geen blijf: "Dit is een mijlpaal in mijn carrière"

Remco Evenepoel won zijn 1e bergrit in een grote ronde. In het flashinterview na de streep kon hij zijn blijdschap moeilijk verbergen.

"Dit is een nieuwe mijlpaal in mijn carrière", begon Remco Evenepoel het flashinterview. "Nochtans was het een zware rit met enkele pittige klimmen in de finale. Zeker ook door de aanval van Team UAE Emirates met Joao Almeida. Maar ik bleef kalm en dat is een van de dingen die ik de laatste tijd geleerd heb. Ook toen Gesink nog net voor ons reed in de slotkilometer. Op 200 meter van de streep ben ik uiteindelijk gegaan. Ik heb deze winter veel gewerkt op mijn sprint."

"We beslissen eigenlijk altijd om de kopgroep te laten gaan", ging Evenepoel verder. "Zo zijn de bonificaties weg." Uiteindelijk kwamen ze door het werk van de andere ploegen toch weer kort bij de koplopers en de ritzege kwam in het vizier. "Winnen in de rode leiderstrui op een aankomst bergop is gewoon geweldig. Dit was de meest perfecte dag ooit."

Het verschil met Enric Mas is nu weer wat groter. "Maar het is nog niet gedaan. Er komt nog een zware rit aan. Daarin zal de concurrentie mij nog zeker aanvallen. Maar misschien wordt het voor de ploeg nu makkelijker om te controleren, want ik voel dat mijn benen nog goed zijn", besloot Evenepoel.