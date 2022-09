Remco Evenepoel wint nu ook een bergrit in de Vuelta en is steviger leider

Remco Evenepoel heeft de 18e rit gewonnen. Op het einde van een bergrit haalde hij het in de sprint van Enric Mas en Robert Gesink.

De 18e rit in de Vuelta begon meteen met een serieuze domper. Jay Vine moest opgeven na een val en ook met Carlos Rodriguez ging het niet goed.

Ondertussen was er een hevige strijd aan de gang om mee te zitten in de vroege vlucht. In verschillende schuifjes gingen we naar een kopgroep van 42 man. Erbij: Fausta Masnada, Jan Bakelants, Hugh Carthy, Vincenzo Nibali, Xandro Meurisse, Robert Gesink, Marc Soler, Ivo Oliveira, Richard Carapaz en Thibaut Pinot.

JOAO ALMEIDA VAN VER

De kopgroep kreeg bijna 9 minuten en Joao Almeida vertrok samen met ploegmaat Brandon McNulty uit het peloton. Almeida reed een minuut weg. Na McNulty kreeg Almeida hulp van Oliveira en later nog Soler. Remco Evenepoel kreeg hulp van Movistar en Astana om het gat dicht te rijden.

Voorin kregen we een kopgroep met Pinot, Gesink, Elie Gesbert, Carthy, Carapaz en Sergio Higuita. Op de slotklim reed Gesbert er als 1e weg, maar Gesink haalde hem bij en liet hem op zo'n 6 km van de streep achter.

ENRIC MAS BLIJFT PROBEREN

In de groep der favorieten was het Enric Mas die als 1e aanviel. Evenepoel volgde zonder problemen. Even later ging hij zelf. Mas werd teruggebracht door ploegmaat Carlos Verona. Nadien hield Verona tempo en Mas deed nog enkele pogingen, maar Evenepoel gaf geen krimp. Door alle ontsnappingspogingen haalden ze Almeida in en kwamen ze in de buurt van Gesink.

In de slotkilometer zette Mas nog eens alles op alles. Enkel Evenepoel kon nog volgen. Samen reden ze naar Gesink en Evenepoel haalde het in de sprint voor Mas. Dankzij de bonificaties en een klein verschil liep Evenepoel nog enkele seconden uit in het klassement. Hij heeft nu een voorsprong van 2'07" op Mas.