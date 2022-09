VOORBESCHOUWING RIT 18: Lastige bergrit zonder reuzen

Rit 18 naar Alto de Piornal heeft onderweg vijf beklimmingen maar heel lastige beklimmingen krijgen de renners niet voorgeschoteld.

Rit 18 tussen Trujillo en Alto de Piornal is 192 kilometer lang. Het peloton doet het hooggelegen dorpje Piornal vanaf twee verschillende kanten aan. Na 100km volgt een eerste gecategoriseerde beklimming. De Alto de la Desesperá is 3,7km lang aan 9,4% gemiddeld.

Daarna volgt een eerste beklimming van de Alto de Piornal met een afstand van 13,5 kilometer tegen 5% gemiddelde stijging. De slotklim is opnieuw de Alto de Piornal maar langs een andere kant en opnieuw 13,5 kilometer lang en iets steiler met 5,6%. Beide zijn een beklimming van 1e categorie. De laatste klim ligt wel zo'n 100m lager dan de eerste.

Favorieten

Twee renners die in rit 17 waarschijnlijk opzettelijk tijd verloren zodat ze in de rit kunnen vooropblijven zijn Richard Carapaz en Jay Vine. Carapaz verloor zo'n 8 minuten, Vine 19 minuten. Beide hebben al twee ritten gewonnen en hebben met hun tijdverlies genoeg achterstand in het klassement om in de vlucht geraken.

Ook renners van Jumbo-Visma kunnen we verwachten nadat hun kopman Rogli─Ź uitviel. Marc Soler zit in zowat elke vlucht dus hem kunnen we ook weer verwachten. En ook renners uit de top 20 die hun klassement nog willen verbeteren zoals Luis Leon Sanchez, Wilco Kelderman en Louis Meintjes worden in de vlucht verwacht.

Want dat een vlucht tot het einde mag gaan heeft Remco Evenepoel al aangegeven. Zo zijn de bonifcaties op de voorlaatste klim en aan de streep weg. Aan aanvallen van renners uit de top tien mogen we ons wel verwachten. Het wordt uitkijken naar wat bijvoorbeeld Joao Almeida doet. De Portugees staat 6:51 en geen directe bedreiging voor Evenepoel en hij heeft nog ploemaat Ayuso op plaats drie staan.