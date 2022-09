Wout Van Aert staat open voor een zomer zonder Tour de France

Wout Van Aert staat open om de Tour eens een jaar over te slaan. Dat heeft hij verteld tijdens een persconferentie in de aanloop naar de GP van Québec.

Afgelopen Tour de France was Wout Van Aert alomtegenwoordig. Hij trok meermaals in de aanval, won 3 ritten en nam de groene trui mee naar huis.

In 2023 gaat het WK in Glasgow al in augustus door. Zou Van Aert de Tour dan eens willen overslaan: "Ik zeg op voorhand niet nee om volgend jaar de Tour eens over te slaan. In de toekomst wil ik dat sowieso eens doen. De laatste jaren is mijn opbouw altijd dezelfde geweest. Daar zou ik wel eens variatie in willen steken."

"Zo zou ik dan eens een Giro of Vuelta kunnen rijden en mijn zomer zou er dan eens anders uitzien", ging Van Aert verder op de persconferentie voor de GP van Québec. "Met de ploeg hebben we het daar elk jaar over en nemen we altijd samen een beslissing in."

"Versta me niet verkeerd, maar ik wil altijd naar de Tour terugkeren. Ik heb daar altijd al successen geboekt en heb zeker zin om daar terug te keren", sloot Van Aert af.