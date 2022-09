Contador lovend over Evenepoel: "Ik geloof dat hij geen grenzen kent"

Remco Evenepoel is voor Alberto Contador nog altijd kandidaat nummer één om de Vuelta te winnen.

De drievoudig winnaar van de Vuelta had al voorspeld dat de renner die in de leiderstrui stond na de Sierra Nevada de Vuelta zou winnen en daar krijgt hij voorlopig nog altijd gelijk in.

"Het zal niet gemakkelijk zijn om de controle te behouden, maar Remco kan zelfs in momenten van crisis of bij een dipje een goed tempo onderhouden. En ik denk dat zijn voorsprong voldoende is. Die eindzege zal hem een morele boost geven. En dan moet hij nadenken over nieuwe doelen in de toekomst. De Giro is belangrijk, maar de Tour is nog belangrijker", zei Contador bij Vive le Vélo.

'El Pistolero' is ook onder de indruk van Evenepoel: "Remco is een compleet andere renner dan ik. Hij kan ongelofelijk tijdrijden. Ik kon me ook goed verdedigen, maar ik heb nooit een tijdrit gewonnen. Remco is indrukwekkend op dat domein en hij doet het ook heel goed in de klassiekers. Ik geloof dat hij geen grenzen kent".