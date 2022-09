Na de opgave van Jay Vine: wie zijn de favorieten voor het bergklassement?

Lange tijd en comfortabel stond Jay Vine aan de leiding in het bergklassement, maar in de 18e etappe kwam hij ten val en moest hij opgeven. Zo ligt alles weer open voor de trui met de blauwe bollen.

In rit 8 nam Jay Vine de bergtrui over van Victor Langelotti. Hij had meteen een comfortabele voorsprong en behield die voorsprong. Na 17 ritten stond hij 29 punten voor op Richard Carapaz. Er kon hem nog weinig gebeuren, maar in de 18e rit kwam hij zwaar ten val en hij moest opgeven. Zo kwam er een nieuwe renner aan de leiding te staan.

Richard Carapaz heeft nu 45 punten. Zijn 1e achtervolgers zijn Enric Mas (25 punten) Thymen Arensman (23), Robert Stannard (21) en Marc Soler (20).

In de 19e rit zijn er nog 10 punten te verdienen, maar alles zal beslist worden in de voorlaatste rit. De renners moeten 3 cols van 1e categorie en 2 van 2e categorie beklimmen. Goed voor 40 punten.

Er zijn nog veel scenario's mogelijk, maar het is duidelijk dat er nog vol gereden zal worden voor de bergpunten. Afspraak zaterdag boven op Puerto de Cotos, de laatste col van deze Vuelta.