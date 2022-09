Ondertussen bij Ineos: Carapaz leidt plots in bergklassement en helpt Rodriguez na diens val in strijd voor top vijf

Ook voor Ineos waren gevolgen verbonden aan de val in rit 18. Voor Carapaz en Rodriguez veranderde dat toch wel wat.

Spaans kampioen Rodriguez was zelf betrokken bij de zware valpartij in het begin van de etappe, net als Jay Vine. Laatstgenoemde kon niet meer verder koersen, waardoor Richard Carapaz prompt op kop kwam in het bergklassement. Carapaz ging ook mee in de vlucht van de dag om nog wat punten te sprokkelen. Nadien deed de Ecuadoriaan er alles aan om zijn ploegmaat Rodriguez bij te staan en diens tijdverlies te beperken.

Mooi om zien, zeker wetende dat Carapaz de ploeg verlaat eind dit jaar. De pijn was wel aanwezig bij Rodriguez, die ruim een minuut moest toegeven op enkele concurrenten en zakte van plek 4 naar plek 5 in het klassement. Over de fysieke averij klonk de 21-jarige renner nog positief. "Ik voel me niet al te slecht. Ik schoof weg, maar kwam niet hard neer. Ik heb enkele wonden, maar niets al te erg. Hopelijk kan ik de koers verderzetten."

De ploeg verdient goed resultaat na alle geleverde arbeid

Dat moet wel lukken, denkt het rondetalent van Ineos Grenadiers. "Het zijn misschien niet de beste omstandigheden, maar ik denk wel dat ik in staat zal zijn om op de pedalen te blijven trappen. Dat is het belangrijkste. De ploeg verdient een goed resultaat na alle geleverde arbeid. Ik ga mijn best doen, wat er nu ook nog op me af komt."