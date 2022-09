Hoe Remco Evenepoel de Vuelta won: vijf sleutelmomenten

Remco Evenepoel heeft met de Vuelta zijn eerste grote ronde gewonnen. Vijf momenten zorgden ervoor dat hij die kon binnen halen.

Voor het eerst in 44 jaar is er nog eens een Belgische winnaar van een grote ronde. Remco Evenepoel speelde het klaar in en deed dat in vijf sleutelmomenten.

1. Het eerste cruciale moment kwam in rit zes. Op de slotklim, de Pico Jano wint Jay Vine de rit maar enkel Enric Mas kan Evenepoel daar volgen. Juan Ayuso verliest er 40 seconden. Roglič en andere favorieten verliezen 1:22 en Evenepoel wordt de leider in de Vuelta.

2. In rit negen naar Les Praeres rijdt Evenepoel opnieuw weg van de favorieten, Ayuso verliest 34 seconden, Mas 44 seconden en Roglič 52 seconden. Op dit moment leidt Evenepoel met 1:12 op Mas en 1:52 op Roglič.

3. De individuele tijdrit in rit 10. Evenepoel wint hier zijn eerste rit in een grote ronde en pakt er 48 seconden op Roglič en 1:51 op Mas. Na deze tijdrit is de voorsprong van Evenepoel al opgelopen tot bijna drie minuten op zijn concurrenten.

4. Op het einde van rit 16 valt Roglič aan terwijl Evenepoel aan de kant staat met een lekke band. Maar wat crucialer wordt is de val van Roglič net voor de streep. De Sloveen heeft te erge blessures en moet opgeven. Enric Mas blijft de enige concurrent van Remco Evenepoel.

5. Rit 18 naar Alto de Piornal. Mas en Evenepoel scheiden zijch weer van de rest van de favorieten en halen op het einde nog vluchter Robert Gesink bij. Evenpoel wint de etappe voor Mas en maakt duidelijk dat hij de sterkste is in deze Vuelta.