Het WK in Australië kost de wielerbond al zeker €350.000

Dat het WK in Australië plaats vindt, is voor de wielerbond geen gemakkelijke zaak.

Dat de verplaatsing naar Australië niet gemakkelijk is, is al geweten. En dat kost de wielerbond ook heel wat centen.

Alle tickets, hotels en personeelskosten opgeteld komt de kostprijs van dit WK al zeker uit op zo'n €350.000. En daar zijn eventuele premies voor medailles nog niet bij gerekend. Een titel in het tijdrijden levert een premie van €12.000 euro op, een titel op de weg €50.000.

Dit WK kost al minstens twee of drie keer zo veel als een normaal Europees WK. Er wordt geschat dat dit WK zo'n 10 tot 15% van het totale budget van de wielerbond inneemt. En het WK veldrijden in januari vond ook al plaats in Amerika, wat ook geen goedkope verplaatsing is.