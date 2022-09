'Jonas Vingegaard maakt zijn rentree in de CRO Race'

Volgens sportjournalist Ciro Scognamiglio zou Jonas Vingegaard weldra zijn rentree maken. Hij zou meedoen aan de CRO Race in Kroatië. Die begint op 27 september en eindigt op 2 oktober. Daarna zou Vingegaard op 8 oktober de Ronde van Lombardije rijden, het laatste monument van het seizoen.

Info @Gazzetta_it - Latest on comeback of @LeTour winner Jonas Vingegaard this season: from our sources we understand that an option on the table so far is Croatia Race (six stages from 27/9 to 2/10) and then @Il_Lombardia 8 october. @JumboVismaRoad