Tadej Pogačar moet Uber bedanken na lekke band: "Leuk welkom in Australië"

Ook Tadej Pogačar is reeds in Australië voor het WK. Daar kreeg hij al snel met een lekke band te maken. Hopen maar dat tijdens de koers de pech wel achterwege blijft.

Tadej Pogačar is één van de kanshebbers op de wereldtitel. Dat onderstreepte onlangs nog door de GP van Montréal te winnen, voor Wout van Aert. Het shirt van UAE ruilt de tweevoudig Tourwinnaar de komende periode in voor dat van Slovenië.

EERSTE RIT = EERSTE LEEGLOPER

Pogačar zal het behoorlijk druk krijgen in Australië, want hij doet mee aan zowel het WK tijdrijden als aan de WK-wegrit. Er was dus geen tijd te verspillen om de wegen te gaan verkennen. Pogačar sprong op de fiets voor een eerste ritje en... reed meteen lek.

Dat toont hij aan met een foto van zijn leegloper op sociale media, met een bijhorende emoji. "Leuk welkom in Australië", berust Pogi in zijn pech. "Godzijdank is er nog Uber", heeft de renner blijkbaar gebruik gemaakt van de taxidienst om terug in het hotel te geraken.