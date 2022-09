Bahrein-Victorious gaat samenwerken met juniorenploeg van Vlad Van Mechelen die link heeft met België

Cannibal Team, dat in België gevestigd is, wordt de kweekvijver van het WorldTour-team uit Bahrein.

Cannibal Team is een Litouws team dat in Leuven gevestigd is. De Litouwse Erika Aliskeviciute runt de ploeg en Francis Van Mechelen is er ploegleider. Zij zijn de ouders van Vlad Van Mechelen die nu bij Cannibal rijdt en WK-kopman is bij de beloften. De naam Cannibal komt van de bijnaam van Eddy Merckx, de Kannibaal.

Bij Cannibal rijdt ook onder meer de Rus Roman Ermakov die de Aubel-Thimister-Stavelot, een prestegieuze koers voor junioren. Bahrein-Victorious wil met de samenwerking de renners beter begeleiden en hen laten doorstromen naar de profploeg.

"Cannibal Team heeft al 10 jaar lang uitstekende prestaties geleverd dankzij getalenteerde renners en een uitstekende infrastructuur", zegt Milan Erzen, de ploegbaas van Bahrein-Victorious.