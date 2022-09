Tourwinnaar Vingegaard komt in Kroatië voor het eerst weer in actie

Het gerucht ging al in de lucht en is nu ook door de organisatie bevestigd.

Jonas Vingegaard, de Deense Tourwinnaar, had sinds de slotrit in Parijs geen enkele koers meer gereden. De organisatie van de zesdaagse rittenkoers laat op haar website weten Vingegaard op 27 september aan de start zal staan in Kroatië.

De Deen reed in Nederland wel nog de kermiskoers Profronde van Etten-Leur maar kwam verder niet in actie. Ook het WK in Australië rijdt hij niet, toch ongenoegen van de Deense bondscoach.

De Cro Race begint dus op 27 september en eindigt op 2 oktober. Daarna richt Vingegaard zijn pijlen op de Ronde van Lombardije op 8 oktober. Daar komt hij zijn rivaal uit de voorbije Tour, Tadej Pogačar, voor het eerst weer tegen