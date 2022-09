Vlad Van Mechelen is de WK-kopman bij de junioren: "Droom proberen waar te maken"

Op vrijdag 23 worden de wereldkampioenschappen bij de beloften gereden en Vlad van Mechelen is de kopman.

Vlad Van Mechelen rijdt momenteel voor Cannibal Team, dat wordt geleid door zijn ouders, en rijdt vanaf volgend jaar voor Team DSM. Op het WK in Wollongong wil hij voor het allerhoogste gaan.

Van Mechelen zal er samen een team vormen met Sente Sentjens, Duarte Marivoet, Maxence Place en Jens Verbrugghe. "Zonder tegenslagen denk ik wel dat ik bij de sterkere landgenoten behoor. Ik start alleszins met de nodige ambitie op het WK."

"Vorig jaar strandde ik in Leuven op een achtste plaats. De tegenstand is dit jaar wel anders. Er zijn minder uitgesproken topfavorieten. De top is veel breder geworden", zegt Van Mechelen bij HLN.

"In het begin van het seizoen had ik onmiddellijk getekend om er overal afgereden te worden, als ik maar wereldkampioen kon worden. Een titel blijft in de geschiedenisboeken staan. Al de rest wordt snel vergeten door de mensen. Het is nu aan mij om mijn droom proberen waar te maken", besluit Van Mechelen