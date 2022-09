Fabian Cancellara pakte in Geelong zijn 4e wereldtitel in het tijdrijden

De wereldkampioenschappen zijn dit jaar in Australië. 12 jaar eerder waren die ook al eens in Australië. In Geelong ten zuidwesten van Melbourne. In het tijdrijden werd Fabian Cancellara voor de 4e keer wereldkampioen.

Fabian Cancellara was de voorbije jaren de te kloppen man in het tijdrijden geweest. Hij had al 3 wereldtitels in het tijdrijden. In 2006 won hij met overmacht in Salzburg. Een jaar later was hij de sterkste in Stuttgart. In 2008 in Varese sloeg Cancellara een jaartje over door mentale vermoeidheid, maar in 2009 stond hij er weer helemaal. In Mendrisio in eigen land overklaste hij de tegenstand. Tussendoor was Cancellara Olympisch kampioen in Peking geworden.

MOEILIJKER 2010

Waar Cancellara aan de start stond van een tijdrit, won hij. Zeker als het vlak was. Als er een stevige klim in het parcours zat, kon het zijn dat een klassementsrenner met de overwinning ging lopen. Maar in 2010 begon Cancellara ook tijdritten op het vlakke te verliezen. Zo verloor hij bijvoorbeeld in de Ronde van Zwitserland tegen Tony Martin die toen nog een opkomend tijdrittalent was.

Maar in de Tour werd het duidelijk dat Cancellara onder stoom aan het geraken was. Hij klopte op de voorlaatste dag Martin in de tijdrit. Daarna bereidde Cancellara zich verder voor op het WK in Geelong. Hij reed de Vuelta, maar stapte op het einde van de laatste week uit de wedstrijd. Een paar dagen ervoor werd hij 3e in de tijdrit.

RECORD

Op het WK waren Cancellara's belangrijkste concurrenten Martin en David Miller. Ook David Zabriskie, Michael Rogers, Gustav Larsson en Richie Porte namen deel. Maar die dag was Cancellara als vanouds weer outstanding. Hij won met meer dan een minuut voorsprong op Millar. Martin eindigde op de 3e plaats. Porte eindigde ook nog binnen de anderhalve minuut, maar de rest stond op meer dan 2 minuten.

Het was de 4e wereldtitel voor Cancellara en ook zijn laatste. Hij werd alleen recordhouder. Voorheen moest hij het record nog delen met Rogers die 3 keer wereldkampioen tijdrijden werd. Ondertussen moet Cancellara zijn record delen met Martin. Martin werd in 2016 in Qatar voor de 4e keer wereldkampioen tijdrijden.