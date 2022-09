Remco Evenepoel zonder druk richting het WK tijdrijden

Remco Evenepoel rijdt zondag het WK tijdrijden. Zelf voelt hij geen druk meer.

Na zijn winst in de Vuelta voelt Remco Evenepoel geen druk meer, want zijn seizoen is al geslaagd. Dat vertelde hij aan Het Nieuwsblad. Hij zal vooral proberen te genieten op het WK.

Dat zal Evenepoel als 1e in de tijdrit doen. Hij verkende het parcours al en de benen voelden goed aan. Hij heeft er dan ook vertrouwen in. Maar Evenepoel weet dat het ook zal afhangen van de vorm van de dag. De klim is voor hem een halve Berendries. Ook weet hij dat het veel draaien en keren is. Vrij technisch volgens hem.

Tot de favorieten rekent Evenepoel 7 namen. Naast zichzelf denkt hij ook aan Filippo Ganna, Stefan Küng, Stefan Bissegger, Yves Lampaert, Rémi Cavagna en Tadej Pogacar. Ganna, Küng en Bissegger ziet hij als zijn grootste concurrenten.