🎥 Remco Evenepoel schrok zich een hoedje wanneer hij hoorde wie het WK tijdrijden won

Remco Evenepoel is zelf derde geworden op het WK tijdrijden. Hij schrok enorm toen hij hoorde wie gewonnen had.

Tobias Foss is voor velen een verrassende wereldkampioen tijdrijden. Ook Evenepoel had zich duidelijk niet meteen aan een overwinning van de Noor verwacht. Camerabeelden legden de reactie van Evenepoel vast wanneer hij hoorde dat Foss gewonnen had.

De bronzen medaillewinnaar trok letterlijk grote ogen. "Huh, Foss?" Het was ook even fronsen met de wenkbrauwen. En een slokje water nemen, dat was wel welkom nadat Evenepoel zelf net zo'n diepe inspanning had geleverd.

Er werd Remco Evenepoel op dat moment ook verteld dat Foss een sterk laatste deel gereden had. Tijdens zijn tijdrit had Evenepoel blijkbaar geen gegevens over Foss meegekregen hebben, enkel over zijn andere concurrenten. Ook een verklaring voor de reactie van de Belg, die viraal gaat op sociale media.