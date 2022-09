Alweer grijpt Stefan Küng er naast op een groot kampioenschap: 'Ik ben er zo vaak dichtbij geweest..."

Het zag er allemaal goed uit voor Stefan Küng tot het tweede tussenpunt. Maar toen stokte het bij de Zwitser, hij werd tweede op drie seconden.

Het is niet dat Stefan Küng nog nooit een titel binnen haalde, hij werd zowel in 2020 als 2021 Europees kampioen tijdrijden. Maar op het wereldkampioenschap en de Olympische Spelen greep Küng er altijd net naast.

Op het voorbije EK halfweg augustus greep Küng nog naast een derde Europese titel toen hij een seconde trager was dan zijn landgenoot Stefan Bissegger. Op de Spelen greep hij ook met minder dan een seconde naast brons. Ook op het WK lukte het nog niet. In 2019 werd hij derde in Harrogate, in Italië was het in 2020 andermaal brons en vorig jaar volgde een vijfde plaats op het WK in Vlaanderen.

De Zwitser was dan ook aangedaan achteraf. "Ik ben er zo vaak dichtbij geweest... Ik verloor al eens een Europese titel op minder dan een seconde, ik verloor brons in Tokio op minder dan een seconde en nu dit. Het is gruwelijk, al maakt het onze sport ook interessant", zei Küng bij de NOS.

Nooit rekening gehouden met Foss

"Toen ik naar de startlijst keek, wist ik wie ik moest kloppen, maar ik had nooit rekening gehouden met zo'n race van Tobias (Foss). Ik heb heel erg het gevoel dat ik de regenboogtrui verloren heb en niet dat ik zilver heb gewonnen"

De wind is volgens Küng de oorzaak van zijn tragere laatste deel. "In de ronde ervoor werd je echt gestuwd door de wind, maar die was volledig gaan liggen in de laatste ronde".