Yves Lampaert negende op WK tijdrijden en is ook verbaasd over winnaar

Yves Lampaert startte als eerste Belg aan de tijdrit en kon uiteindelijk een plek in de top tien veroveren.

Yves Lampaert startte vroeg in de tijdrit en stond zelf heel even aan de leiding, tot Bissegger over de streep kwam, de renner die net na hem was gestart. Lampaert eindigde als negende en dat was vooraf ook zijn ambitie.

"Ik had gemikt op een plaats in de top 10 en negende is toch niet slecht. Ik heb naar mijn gevoel niet mijn beste tijdrit gereden, ik heb er al betere gereden. Ik mag wel tevreden zijn met mijn negende plaats", zei Lampaert achteraf bij Sporza.

Tobias Foss was voor Lampaert ook een verrassing als winnaar. "Ik denk dat niemand rekening heeft gehouden met Tobias Foss. Hij heeft een heel sterke tijdrit gereden. Ik denk dat het voor Foss zelf een verrassing is. Chapeau voor zijn prestatie en hopelijk mag hij zijn trui alle eer aandoen."

Vooruitblik naar volgende week

Lampaert hoopt nu goed te herstellen en klaar te zijn voor de wegrit van volgende week zondag. "Het is veel draaien en keren en met de Mount Pleasant zal het ook een zware rit worden. De ploegen die gaan controleren zullen in het voordeel zijn. Het zou dus niet slecht zijn als we de koers in handen nemen."