🎥 VIDEO: Bekijk de akelige val van Amerikaan Magnus Sheffield op het WK tijdrijden

De Amerikaan Magnus Sheffield was één van de kandidaten voor een top tien plaats op het WK tijdrijden, maar een val besliste daar anders over.

Magnus Sheffield (20) ontbolsterde dit seizoen helemaal. De Amerikaan van INEOS Grenadiers won in april de Brabantse Pijl, werd tweede in de tijdrit in de Ronde van Polen en won de tijdrit in de Ronde van Denemarken.

Ook op het WK tijdrijden was de Amerikaan heel goed bezig. Bij het tweede tussenpunt klokte hij zelf de vierde tijd van alle deelnemers. Maar daarna liep het mis voor de Amerikaan. Hij vloog uit een bocht naar links en belandde in de dranghekken.

Uiteindelijk werd de Amerikaan 17de, maar er had veel meer in gezeten zonder die val.