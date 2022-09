Wereldkampioen tijdrijden Foss had eigenlijk de Vuelta moeten rijden

De Noor Tobias Foss werd zondag wereldkampioen tijdrijden. Zijn voorbereiding op dat WK had normaal wel anders moeten verlopen.

Tobias Foss is niet alleen een goeie tijdrijder. De Noor werd vorig jaar negende in het eindklassement van de Giro en 2019 won hij de Ronde van de Toekomst. Dit jaar zou de Noor deelnemen aan de Vuelta maar doordat zijn voorbereiding niet ideaal verliep ging dat niet door.

"Het idee was om Tobias een grote ronde te laten rijden met Primož Roglič, om te kijken en leren van hem. Dat dit plan niet doorging was voor de ploeg in eerste instantie een teleurstelling. We hebben toen besloten om hem te resetten. Heel goed rusten en daarna heel rustig opbouwen, zonder de druk dat hij klaar moest zijn voor de Vuelta-start. Wij wilden hem daar echt meenemen voor de ploegentijdrit", zegt sportief directeur Merijn Zeeman bij Wielerflits.

"Doordat we daarvan af hebben gezien, kreeg Tobias de kans om heel rustig en met veel mogelijkheden stap-voor-stap voor dit WK te trainen." Foss reed nog de Deutschland Tour en de Canadese koersen als voorbereiding op het WK en dat was dus de juiste keuze.

Zeeman gaf ook mee dat Foss zijn nieuwe wereldkampioenentrui nog dit jaar zal tonen, in de Chrono des Nations op 16 oktober.