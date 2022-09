Jens Verbrugghe komt met verklaring over afgekeurde tijdritfiets: "Een menselijke fout, deels van mij"

Jens Verbrugghe heeft voor het eerst een verklaring afgelegd over zijn afgekeurde tijdritfiets en de hele ervaring die het WK tijdrijden bij de junioren werd voor hem.

Het verhaal van de zoon van de voormalige bondscoach is bekend: vlak voor de start van zijn WK tijdrijden werd zijn tijdritfiets plots afgekeurd wegens een te groot verzet. Verbrugghe moest dan een andere fiets nemen, maar het WK draaide helemaal in de soep voor de aan de finish duidelijk aangeslagen renner. Hij werd 26ste.

Onmiddellijk na de koers reageren deed Verbrugghe niet. Dat heeft hij inmiddels dus wel gedaan. "Na het EK heb ik mijn fiets teruggestuurd naar de ploeg. Ze hebben mijn crank veranderd en er een 53 op gezet. Dat wist ik niet toen ik mijn fiets terugkreeg."

GOEDGEKEURD BIJ PLOEGENTIJDRIT

De crank is het verbindingsstuk tussen de trapas en de pedaal. Junioren mogen rijden met een 52, niet met een 53. "Bij een ploegentijdrit in de rittenkoers Aubel-Thimister-Stavelot is mijn fiets goedgekeurd. Ik dacht dat alles in orde was. Ook een eerste check-up twee uur voor de WK-tijdrit was goed. Tien minuten voor de start kreeg ik te horen dat mijn fiets dan toch niet in orde was."

Op een andere fiets kruipen, was het enige wat dan nog mogelijk was. "Ik heb mijn tijdrit gereden op een reservefiets waar ik nog nooit mee had gereden. Dan kan het resultaat niet goed zijn. Het is een menselijke fout. Deels van mij, omdat ik het niet heb gezien. Nu ga ik proberen om mentaal klaar te geraken voor de wegrit van vrijdag. De conditie is goed."