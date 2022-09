Girowinnaar start zondag toch op het WK ondanks een positieve coronatest

Vorige week liet Bora-Hansgrohe weten dat Jai Hindley, de Girowinnaar eerder dit jaar, een coronabesmetting had opgelopen. Dat was na zijn deelname aan de Vuelta, waarin hij 10e eindigde.

Bora-Hansgrohe meldde dat ze hopen dat hij het WK in eigen land kan betwisten. De beslissing lag bij de Australische bond. Die Australische bond gaf volgens de doorgaans goed ingelichte journaliste Sophie Smith ondertussen groen licht. Jai Hindley zal zondag dus aan de start van de wegrit staan.

Jai Hindley, Australia’s first Giro d’Italia champion, is in the house! He tested positive for COVID-19 after the Vuelta a Espana and became a question mark for the elite men’s road race but will start on Sunday.