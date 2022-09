Dirk De Wolf gelooft niet dat Annemiek van Vleuten last had van haar elleboog

Velen zaten met ongeloof toen Annemiek van Vleuten in het slot nog naar de wereldtitel reed. Dirk De Wolf zat bij Sporza in de studio, maar geloofde niet dat van Vleuten veel last had van de elleboog.

Na het WK bij de vrouwen werd in de studio van Sporza de 2e wereldtitel van Annemiek van Vleuten besproken. Dirk De Wolf had zijn twijfels. "Ik weet niet of het echt zo is", zei hij. Tijdens de discussie gingen de beelden over naar de podiumceremonie. Daar had van Vleuten haar brace rond haar elleboog uitgedaan. "Dat staat niet met een regenboogtrui", klonk het in de studio. Maar dat zorgde ervoor dat De Wolf vond dat hij gelijk had. "Kijk, die trui aantrekken dat gaat allemaal heel vlot." Daarna moest van Vleuten nog handen schudden met UCI-voorzitter David Lappartient. "Van Vleuten zegt toch tegen hem om op te passen", kon Ine Beyen liplezen. "Ik heb toch mijn twijfels", bleef De Wolf volhouden.