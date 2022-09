VOORBESCHOUWING WK-WEGRIT MANNEN: Eindelijk nog eens een Belg of steken Van der Poel of Pogačar daar een stokje voor?

De laatste wereldtitel die wordt uitgedeeld is waarschijnlijk de belangrijkste. Wie wordt wereldkampioen bij de mannen in Wollongong? De start is al om 2u15, de aankomst wordt verwacht rond 8u50.

Vorig jaar pakte Julian Alaphilippe zijn tweede wereldtitel op een rij. Zondag kan hij voor zijn derde op een rij gaan en naast Peter Sagan komen. Dylan van Baarle werd vorig jaar tweede, Michael Valgren was derde.

Parcours

De mannen starten net zoals de vrouwen in Helensburgh en rijden via de Sea Cliff Bridgde richting Wollongong. Daar rijden ze eerst nog een lange ronde met daarin Mount Keira. Daarna draaien de renners af naar het eigenlijke plaatselijke parcours, dat twaalf keer moet worden afgelegd met daarin Mount Ousley en Mout Pleasant.

Een uitgebreid artikel over het parcours vindt u hier.

Favorieten

Voor de favorieten kijken we eerst en vooral naar de Belgen. Wout van Aert en Remco Evenepoel zijn allebei favoriet voor de regenboogtrui. Na een voorjaar met zeges in de Omloop en de E3 en een fantastische Tour is het nu al een prachtig jaar voor Van Aert. Een wereldtitel zou na twee tweede plaatsen op rij meer dan terecht zijn.

Met Remco Evenepoel heeft België nog een tweede ijzer in het vuur. Als hij in de aanval trekt zoals in Luik-Bastenaken-Luik of San Sebastian zullen de andere favorieten zich moeten reppen om hem te volgen. Als Evenepoel nog fris genoeg is, kan er veel.

De sterkste ploeg op papier is Frankrijk. Met Julian Alaphilippe, Christophe Laporte, Benoît Cosnefroy en Valentin Madouas hebben de Fransen heel wat kandidaten voor het podium. De vraag is alleen of iemand sterk genoeg is om het ook af te maken. Cosnefroy kwam pas laat bij de selectie, maar heeft in Québec getoond tot wat hij in staat is.

Mathieu van der Poel kende een alternatieve voorbereiding na zijn mislukte Tour. Hij won onder meer in Geraardsbergen, Izegem en de GP de Wallonie. Als de Nederlander weer een begenadigde dag kent dan hij alles. Maar heeft hij die topvorm wel om met de besten mee te kunnen?

Wie die topvorm wel te pakken lijkt te hebben is Tadej Pogačar. De Sloveen won de lastige koers in Montréal voor Van Aert en kan op de klimmetjes zijn explosiviteit kwijt. Op een WK kwam hij wel nog nooit verder dan een 18de plaats. Lukt het voor de tweevoudig Tourwinnaar wel dit jaar?

Ook Aussie Michael Matthews moet in de gaten worden gehouden. Hij toonde in Québec en Montréal dat de vorm goed zit. En in de Tour toonde Bling dat hij het ook bergop kan. In de rit naar Mende klampte hij goed aan en ging hij zelfs op en over Bettiol bergop. Matthews heeft een doel gemaakt van dit WK en stond al twee keer op het podium (2015 en 2017).

Een laatste favoriet is Biniam Girmay. De Eritreeër won dit jaar Gent-Wevelgem en een rit in de Giro. Vorig jaar in Leuven deed hij nog mee bij de beloften, maar werd door een sterke sprint wel tweede. Hij kan in Australië zomaar de eerste Afrikaan op het podium worden bij de elite, of zelfs de eerste Afrikaanse wereldkampioen.

Verder is het ook uitkijken naar wat jong geweld voor een ereplaats. Ethan Hayter en Fred Wright zijn bij Groot-Brittannië de speerpunten. Hayter werd vierde in de tijdrit en won de Ronde van Polen. Wright reed een heel sterke Tour en Vuelta met heel wat ereplaatsen, maar kon het nog nooit afwerken.

Ook de Hongaar Atilla Valter is een outsider. Neilson Powless en Magnus Sheffield zijn de Amerikanen van dienst. De Denen Cort en Honoré zijn ook outsiders die kunnen anticiperen. De Noor Leknessund, de Zwitser Schmid en de Italiaan Rota zijn ook namen die niet mogen worden vergeten.