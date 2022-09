Het goud van Remco Evenepoel is de kers op de taart van het Belgische succes op het WK

België heeft 6 medailles op het WK in Australië behaald. Dat is het meeste ooit voor ons land.

Op dag 1 was het al prijs: Remco Evenepoel pakte brons in de tijdrit. Een dag later was er al zilver voor Alec Segaert in de tijdrit voor beloften. Bij de junioren meisjes pakte Febe Jooris brons in de tijdrit.

Het Belgische succes ging ook in de wegritten verder. Vlad Van Mechelen spurtte naar het brons in bij de junioren. Lotte Kopecky was ontgoocheld met zilver bij de vrouwen, maar zorgde wel voor een 1e Belgische medaille bij de vrouwen sinds 1994. Dat waren op dat moment al 5 medailles, maar er zou er nog eentje bijkomen.

Daar zorgde Remco Evenepoel voor door te demonstreren en uit te pakken met een solo van 25 km. Hij stoomde door naar goud en zorgde zo voor een 6e Belgische medaille in Wollongong. Een evenaring van het record in 2018. Al moet daarbij wel vermeld worden dat er pas vanaf eind jaren '90 WK's met minstens 10 wedstrijden waren. Het is nu dus makkelijker om zo veel medailles te halen.

Toch is dat nog altijd een uitstekende prestatie. Er zijn al verschillende WK's geweest waar België geen enkele medaille mee naar huis nam, maar het WK van 2022 zal met zijn gouden, 2 zilveren en 3 bronzen medailles altijd als een succesvol WK herinnerd worden.