Patrick Lefevere na de wereldtitel van Evenepoel: "Grand Cru Classé Exceptionel seizoen"

Patrick Lefevere mocht voor een zoveelste keer vieren dit jaar met Remco Evenepoel.

Na Luik-Bastenaken-Luik, de Clasica San Sebastian en de Vuelta pakte Remco Evenepoel nu de wereldtitel op de weg. Patrick Lefevere zag de overwinning dan ook al aankomen tijdens de koers.

"Tactisch reden de Belgen een sterke koers. Pieter (Serry) leidde een ideaal scenario in. Dewulf dan, die berewerk opknapte. En zowaar de Zwitsers die mee op kop kwamen rijden. Lutsenko was de beste bondgenoot die Remco in volle finale kon meekrijgen. Bergop zou hij het lastig krijgen, zag je. En zo geschiedde ook", zegt Lefevere aan Het Laatste Nieuws.

Lefevere gelooft ook soms zijn ogen niet. "Hij rijdt weg waar hij wil. En zo snel als hij wil. Dit is echt een fantastisch seizoen. Zeg maar een Grand Cru Classé Exceptionel. Alles komt zoveel sneller dan werwacht."

Op de vele bonussen van Evenepoel was Lefevere ook voorbereid zegt hij. Ze wisten bij de ploeg dat dit kon gebeuren.